Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Parkı'nda dün gece Mesut D. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut D. aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut D, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.