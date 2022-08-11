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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da peynir üreticilerine eğitim verildi

AA

Batman'da peynir üreticilerine eğitim verildi

BATMAN (AA) - Batman'da, "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB Işığında İncelenmesi" projesi kapsamında peynir üreticilerine eğitim verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan proje çerçevesinde İtalya, Slovakya ve Slovenya'da peynir üretimi ve teknolojileri hakkında inceleme yapan personel tarafından üreticilere bilgiler verildi.

Programda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat Çiftçi ve yüksek ziraat mühendisi Barış Doyar tarafından yapılan sunumlarla AB standartlarında peynir üretimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, projenin amacının yöresel peynir teknolojilerinin Avrupa Birliği teknolojileri ile karşılaştırılarak varsa eksiklikler görülmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Peynir üreticilerini bir araya getirerek AB teknolojilerini anlattıklarını belirten Aydın, "Proje kapsamında yurt dışı gezilerimiz oldu. Bu proje AB finansmanı ile yapılmış bir projedir." dedi.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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