Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı

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BATMAN (AA) - Gercüş'te Kaymakamlık ve belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.



Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Muharrem ayının Müslümanlar için önemine değindi.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Günaydın, belediye, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü olarak böyle özel günlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.



Daha sonra vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

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