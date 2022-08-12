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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı

AA

Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı

BATMAN (AA) - Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 günde faili meçhul 218 olayın aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada; kentte suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

1-10 Ağustos'ta hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, genel ahlaka karşı suçlar başta olmak üzere bu ay 10 günde meydana gelen 279 olaydan 218'inin aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, 213 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, yapılan aramalarda cep telefonu, 2 hızar makinesi, çalıntı motosiklet, 6 silah, 3 kuru sıkı silah, 47 fişek, 2 av tüfeği, 2 pitbull cinsi köpek ele geçirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, 'kasten öldürme' suçunu işleyen 1 şüpheli yakalanarak adli makamlarca tutuklandı. Farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda 29 hırsızlık olayı aydınlatılarak 14 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, adli makamlara sevk edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı, bunlardan 4'ü tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı. 2 kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı, 4 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı, 2 iş yeri 30 gün süre ile kapatıldı. Günübirlik kiralık dairelere yönelik yapılan uygulamalarda 2 kiralık daire hakkında, daire sahiplerinin her birine 1774 sayılı kanun uyarınca 26 bin 786 lira para cezası uygulandı. Kayıp olarak aranan 18 kişiden 9'u bulunarak gerekli iş ve işlemler yapıldı. Pitbull cinsi köpek besleyen 2 kişiye toplam 29 bin 450 lira idari para cezası uygulandı, 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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