Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

AA

Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

BATMAN (AA) - Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi'nde Çetin Doyar yeniden başkan seçildi.

Arıcılar Birliği bürosunda gerçekleştirilen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divanın oluşturulmasının ardından yapılan oylamada Çetin Doyar, yeniden birlik başkanı seçildi.

Doyar, yaptığı konuşmada, en büyük hedefinin Batman balını hak ettiği noktaya getirmek ve markalaştırmak olduğunu söyledi.

Batman ve ilçelerinde birçok kişinin arıcılıkla geçimini sağladığını belirten Doyar, "Amacımız arıcıları tek çatı altında birleştirerek birlik çatısı altında arıcıların sorun ve sıkıntılarını çözmek." dedi.

Doyar, Batman'da arıcılığı geliştirmek için çeşitli projeler hazırlayacaklarını belirtti.

Arıcıların yaşadığı sorunları çözme konusunda gayret göstereceklerini dile getiren Doyar, "Tüm arıcılarımızın yeni sezonu bereketli ve bol kazançlı bir şekilde geçirmelerini temenni ederim. Kongrede emeği geçen ve bizi bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ...
Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı
YEREL HABERLER Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı
Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 ...
Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı
Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı
YEREL HABERLER Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı
Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı
YEREL HABERLER Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi ...
Batman'da peynir üreticilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Batman'da peynir üreticilerine eğitim verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.