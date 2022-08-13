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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Belediyesi'nden arsa satışlarına ilişkin açıklama

AA

Batman Belediyesi'nden arsa satışlarına ilişkin açıklama

BATMAN (AA) - Batman Belediyesi, arsa satışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye hizmetlerinin kalitesinin ve sayısının artırılması, vatandaşın huzur ve refahı için yapılacak faaliyetlerle şehrin gelişimine katkı sunulması, yeni iş alanları oluşturulması amacıyla her belediye yönetimi döneminde olduğu gibi belediye meclis kararı ile arsa satışlarının yapıldığı bildirildi.

Taşınmazların satış yetkisinin belediye meclisinde olduğu, satışın ihale usulü Belediye encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belirlendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal donatı alanlarının satışı kanunen mümkün olmayıp satılacak olan parseller müstakil belediye taşınmazıdır. Bu bağlamda belediye meclisince satışına karar verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2. maddesine göre eşitliği, rekabeti ve saydamlığı sağlayacak şekilde, aynı kanunun 35. ve 45. maddelerine göre açık ihale usulü ile şartları sağlayan herkesin katılım sağlayabileceği şekilde yapılacaktır. Arsa satışları her belediye yönetimi döneminde yapılan rutin işlerden olup, yapılan açıklamalar dezenformasyon amaçlıdır. İhale usulü 'açık ihale' olup ihale şartlarını sağlayan özel ve tüzel kişiler katılım sağlayabilecektir. Geçmiş dönem HDP yönetimi, 2012-2015 yılları arasında 50 arsanın satışını yapmıştır."

Açıklamada, satışı yapılacak arsalardan elde edilecek kaynağın kamuya yapılacak hizmet projelerinde kullanılacağı aktarılarak, ayrıca yapılan 21 bin 500 metreküp su deposu sayesinde ve asbestli içme suyu boruları değiştirilerek, daha önce yaz aylarında yaşanan su kesintisi probleminin giderildiği belirtildi.

Batman merkezde mevcut içme suyu kaynaklarının il merkezinin doğusunda yer alan 42 keson kuyudan terfili sistemle sağlandığına yer verilen açıklamada, bu nedenle içme suyu temini için sarf edilen enerjinin maliyetinin 2021'de toplam 37 milyon lira, 2022'nin ilk 5 ayı için ise 39 milyon lira olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şehrin uzun vadeli su sorununun çözümü arayışının Batman Barajı'ndan doğal cazibe ile içme suyu sağlamaya ve elektrik giderlerini minimum seviyeye indirmeye yönelik olduğu belirtilerek, her yıl nüfusu artan şehre yönelik bu çalışmanın, uzun vadeli bir planlamayı ve çabayı gerekli kıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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