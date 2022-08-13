Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

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BATMAN (AA) - Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi'nde Mehmet Sıddık Aslanlı yeniden şube başkanı seçildi.

Batman Memur-Sen konferans salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu okunarak oylamaya sunuldu.

Protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.



Blok liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Sıddık Aslanlı, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Kongreye, Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fikret Akdeniz de katıldı.







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