Batman'da itfaiyenin dalgıç ekipleri eğitim dalışında su altından çöp topladı

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BATMAN (AA) - Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, eğitim dalışı yaptıkları çayda su altındaki çöp ve atıkları topladı.

Her ay düzenli olarak eğitim dalışı gerçekleştiren itfaiyenin balık adamları boğulma vakalarının yaşandığı tarihi Malabadi Köprüsü mevkisinde Batman Çayı'na eğitim dalışı yaptı.

Ekipler su altından topladıkları araç lastiği, kürek, pet şişe ve balık ağı gibi çöp ve atıkları kıyıya çıkardı.

İtfaiyenin dalgıç ekiplerinden Mehmet Aktan, AA muhabirine, olası boğulma olaylarına karşı her an hazır olmak amacıyla sık sık Malabadi Köprüsü altından Batman Çayı'na eğitim dalışı yaptıklarını, boğulma olaylarının yaşandığı bir bölge olduğu için özellikle dalış için bu noktayı tercih ettiklerini belirtti.

Aktan, eğitim dalışı sırasında su altında kirlilik fark ettiklerini ifade ederek, "Çok sayıda balık ağı, pet şişe, araba lastikleri vardı. Ekip arkadaşlarımızla su altında bir süre çöp topladık." dedi.

Suyun içinde kalan ağların tehlike oluşturduğunu anlatan Aktan, bu ağların ölüme de neden olabildiğini söyledi.

Aktan, balık popülasyonu açısından da suyun dibinde biriken çöplerin zararlı olduğunu kaydetti.





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