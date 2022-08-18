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Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı

AA

Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı

BATMAN (AA) - Batman'da 396 arı yetiştiricisine arıların beslenmelerinde kullanmaları için 67 ton şeker desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Batman Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında kurumun bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, son zamanlarda yaşanan gelişmelerin tarımın, besin kalitesinin korunmasının, gıda üretiminin arttırılmasının ve nitelikli gıda üretiminin temin edilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların, kurumların, çiftçilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, kapasitenin geliştirilmesiyle ilgili çok büyük bir çaba içerisinde olduğunu ifade eden Güneş, "Biz de Valilik ve diğer ilgili birimlerimizle bu konuda hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da arıcılıkta kış ve erken ilkbahar beslenmesinde şeker kullanımının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bundan dolayı şeker dağıtımını sonbahara yakın bir döneme denk getirdiklerini belirtti.

Aydın, "Bal hasadından sonra kullanılan şeker hiçbir şekilde bala geçmiyor. Herkes gönül rahatlığıyla balı yiyebiliyor." ifadesini kullandı.

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çetin Doyar ise şeker dağıtımının arıcılar için önemli olduğunu söyledi.

"Arıcılar balı hasat ettikten sonra mutlaka arıları şekerle beslemesi gerekir. Çünkü bir koloni arı günde 1,5 kilogram bal tüketmektedir. Bütün kış boyunca balla beslenemeyeceği için mecburen şeker beslemesi yapmak gerekmekte." diyen Doyar, desteklerinden dolayı Bakanlık ve Müdürlüğe teşekkür etti.

Doyar, Batman'da 460'a yakın kayıtlı arıcının olduğunu, bu destekleri önemsediklerini dile getirdi.

Programa Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ve arıcılar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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