Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu

AA

Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'inin dolduğu belirtildi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, YKS yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıla kıyasla ön lisans ve lisans bölümlerini tercih eden öğrencilerde artış yaşandığını ifade eden Demir, "Geçtiğimiz yıl ön lisans programlarımızın yüzde 97'si dolmuştu. Bu yıl ön lisans programlarımızda açıklanan sonuçlara göre yüzde 99,8'lik bir doluluk oranımız var. Lisansta da büyük bir artışımız oldu. Geçen yıl yüzde 67 doluluk oranımız var iken bu oran bu yıl lisansta yüzde 94,9'a ulaştı." dedi.

Üniversitenin genel doluluk oranının yüzde 88'den yüzde 98'e çıktığını belirten Demir, 67 kontenjanın boş kaldığını, bu kontenjanların da ek yerleştirmede dolmasını beklediklerini aktardı.

Demir, tercih eden okul birincisi sayılarının da arttığına işaret ederek, geçen yıl 105 okul birincisinin, bu yıl ise 114 okul birincisinin üniversitelerini tercih ettiğini bildirdi.

Batman Üniversitesinin görünürlüğünün arttığını ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Üniversitede 'rektör-öğrenci buluşmaları', 'aramıza hoş geldin partisi', 'ulusal ve uluslararası konferans ve kongreler' gibi organizasyonlarımız, sosyal etkinliklerimiz kısacası 1,5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar meyvelerini verdi. Üniversiteye olan teveccüh arttı. Ben bu ilginin gelecekte daha da artacağına inanıyorum."

Demir, yeni akademik dönemde de birçok faaliyete imza atacaklarını, faaliyet şablonunu şimdiden oluşturduklarını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı
YEREL HABERLER Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı
Sason’da arıcılara arılarını beslemesi için şeker desteği
YEREL HABERLER Sason’da arıcılara arılarını beslemesi için şeker ...
Batman'da itfaiyenin dalgıç ekipleri eğitim dalışında su altından çöp topladı
YEREL HABERLER Batman'da itfaiyenin dalgıç ekipleri eğitim dalışında ...
Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan ...
Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.