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İzmirli öğrenciler "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında Batman'ı gezdi

AA

İzmirli öğrenciler "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında Batman'ı gezdi

BATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında İzmir'den aileleriyle gelen öğrenciler, Batman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

24 ilde gerçekleştirilen ve 14 hafta süren proje ile her ilden 44 öğrenci aldıkları basketbol, oryantiring, sosyal uyum ve farkındalık eğitimlerini tamamladı. Proje kapsamında Batman ve İzmir eşleştirilerek kardeş şehirler oldu.

Batmanlı öğrencilerin İzmir'i ziyaretinin ardından İzmirli öğrenciler de aileleriyle Batman'a geldi.

44'ü öğrenci, 44'ü veli ve 10'u proje görevlisi 98 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin eşliğinde Malabadi Köprüsü'nü, Hasankeyf'teki tarihi mekanları ve Hasankeyf Müzesi'ni gezdi, tekne turu ile mağaraları görme fırsatı buldu.

Batman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan proje ile şehir gezilerinin sürdüğünü söyledi.

Temmuz ayında Batman'dan kardeş il İzmir'e gittiklerini anlatan Çiftçi, şimdi de Batman'da İzmirli öğrenciler ile ailelerini ağırladıklarını belirtti.

Çiftçi, "Üç gün süren gezide tarihi Malabadi Köprüsü'nü gezdik, Hasankeyf'te bulunan tarihi mekanlar ve Hasankeyf Müzesi'ni gezdirdik. Ayrıca tekne turu ile mağaraları gezdirdik, yöresel yemeklerimizi tattırdık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Projede emeği bulunan Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Mine Ceylan, Batman'da bu kadar tarihi mekan olduğunu bilmediğini dile getirerek, "İyi ki de Batman'a gelmişim. Batmanlı arkadaşları da tanıdım. Böyle bir proje uyguladıkları için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Poyraz Yücesoy ise Batman'ı çok sevdiğini ifade etti.

Velilerden Yücel Yücesoy, kentin tarihi ve yöresel zenginliklerini tanıma fırsatı bulduklarını aktararak, misafirperverlikleri için Batmanlılara teşekkür etti.

Aynur Ceylan da kente ilk kez geldiğini ve duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin devam etmesini istediklerini belirtti.

Ceylan, "Yemekleri çok mükemmel bulduk. Batman'ı da gezdik. Batman çok güzel bir kent." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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