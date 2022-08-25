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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesi'nin finali yapıldı

AA

Batman'da TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesi'nin finali yapıldı

BATMAN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Batman Ortaokul Yaz Okulu Projesi'nin kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaz okulunda eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, şiir ve ilahiler seslendirdi.

Programda konuşan Eminoğlu, Türkiye genelinde düzenledikleri Ortaokul Yaz Okulu Projesi kapsamında 120 bin öğrenciden 40 bininin ilk defa Kur'an-ı Kerim'e geçtiğini belirtti.

Yaz kurslarında emeği geçen herkese teşekkür eden Eminoğlu, gelecek yıl bu sayının daha da artacağını söyledi.

20 yılda Türkiye'nin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini aktaran Eminoğlu, "20 yılda her alanda milli teknoloji hamlesi başta olmak üzere yerli ve milli sanayide Türkiye yüzde 15'lerde iken bugün yüzde 80'lere gelmiş durumda. Kendi otomobilini üreten, kendi uçağını, kendi milli gemisini, İHA'ları, SİHA'ları üreten, robotik kodlama ve yazılım alanında bölgesinde artık örnek bir ülke olan bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.

Türkiye'nin dünya mazlumlarının da umudu olduğunu kaydeden Eminoğlu, "Mart ayında Mescid-i Aksa'da Kudüs'te il başkanları toplantımız oldu. Her yıl gördüğümüz manzaraya bu yıl yine şahitlik ettik. Neydi bu manzara? Oradaki Müslüman kardeşlerimiz ellerini açmış Türkiye için dua ediyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu sunumlarla devam eden program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Programa AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Kızılay İl Temsilcisi Davut Okçu, Batman Esnaf Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çifçti, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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