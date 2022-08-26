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Batman'da 16 orman köylüsüne çilek üretimi için hibe desteği verildi

AA

Batman'da 16 orman köylüsüne çilek üretimi için hibe desteği verildi

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde Orköy Projesi kapsamında 16 çilek üreticisine toplam 350 bin lira destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün Orköy Projesi kapsamında Sason ilçesinde çilek üreticisi 16 aileye hibe desteği sağlandı.

Sason Orman İşletme Şefi Halim Demir, AA muhabirine, Orman İşletme Şefliği olarak Orman Genel Müdürlüğü hibeleri kapsamında son bir yılda 16 aileye hibe ve kredi desteği ile toplam 350 bin lira destek verdiklerini söyledi.

Sason çileğinin coğrafi işaret alan bir ürün olması ve ilçede birçok ailenin geçimini çilek üreticiliğinden sağlaması amacıyla çilek üreticilerine destek verdiklerini aktaran Demir, "Desteğimizin oranı yüzde 25 hibe, yüzde 75 ise kredidir. Krediler de iki yıl sonra ödemek üzere verilmektedir. Çok düşük faizli bir kredidir. Desteğimiz içerisinde tel örgü, çilek fidesi, damlama sulama için boru ve kapama naylon bulunmaktadır." dedi.

Demir, Orman Genel Müdürlüğünün çiftçilere yönelik hibe desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

Çilek üreticilerinden Mehmet Çaçan da dedelerinden almış olduğu çiftçilik mesleğine devam ettiğini kaydetti.

Çileğin Sason'da yaygınlaşmasıyla birlikte kendisinin de çilek üretimine başladığını aktaran Çaçan, üretimi arttırmak ve girdi maliyetlerini düşürebilmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün hibe destek projesine başvurduğunu anlattı.

Destek aldığını kaydeden Çaçan, hibeli desteklerin çiftçiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Çaçan, "Bu projeler bizim için çok önemli. Çünkü bu projeler olmasaydı şu anda gurbette çalışıyor olacaktık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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