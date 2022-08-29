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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jübilesini yapan Batmanlı futbolcu genç yetenekleri futbola kazandırmak için çalışıyor

AA

Jübilesini yapan Batmanlı futbolcu genç yetenekleri futbola kazandırmak için çalışıyor

BATMAN (AA) - Sahalarda 30 yıl boyunca top koşturduktan sonra jübilesini yapan Batmanlı futbolcu Mehmet Emin Tosun, antrenörlük yaptığı gençlere tecrübelerini aktarıyor.

9 yaşında Batman Petrolspor'un alt yapısında futbol oynamaya başlayan Tosun, sırasıyla amatör lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1999-2000 sezonunda da Çanakkale Dardanel Spor Kulübünde 1 Lig'de oynadı.

30 yıllık futbol kariyerinin ardından 10 yıl önce jübilesini yapan Tosun, 3 yıldır Batman İl Özel İdaresi Gençler Birliği Futbol takımının alt yapısını çalıştırıyor.

Teknik ekiple okul okul gezerek yetenekli çocukları futbola kazandırmaya çalışan Tosun, AA muhabirine, jübilesini yaptıktan sonra antrenörlük yapmaya başladığını belirtti.

Amacının çocuk ve gençleri en iyi şekilde yetiştirerek, onların futboldaki yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirten Tosun, çocuk ve gençlere ellerinden gelen desteği verdiklerini, onların her sorunuyla ilgilendiklerini söyledi.

Farklı yaş kategorilerinde çocuk ve gençlerle haftada 5 gün antrenman yaptıklarını anlatan Tosun, ailelerin de sürekli gelip, çocuklarını takip ettiğini anlattı.

Tosun, "Aileler bizden ve kulüpten çok memnun. Çocuklar da severek geliyor. Onları gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.

2 yıl salgın nedeniyle eğitimin aksadığını dile getiren Tosun, bir yıldır sıkı bir şekilde çalıştıklarını, bu süreçten sonra çocukların çok daha iyi yerlerde olacağına inandığını aktardı.

Tosun, "Hedefimiz bu çocukları yetiştirip profesyonel takımlara göndermek. Her çocuğun bu yönde hayali var. Amacımız çocukların bu hayallerine ulaşması için onlara yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Yekta Hamitoğlu, aldığı eğitimle kendisini futbolda geliştirmek istediğini dile getirerek, hayalinin gelecekte Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giymek olduğunu söyledi.

Mustafa Yeşut ise futbolu çok sevdiğini, Batman İl Özel İdaresi futbol takımında kendisini geliştirdiğini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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