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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı mantar üreticisi devlet desteğiyle tesisine güneş enerjisi sistemi kuracak

AA

Batmanlı mantar üreticisi devlet desteğiyle tesisine güneş enerjisi sistemi kuracak

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde kültür mantarı üretimi yapan Mehmet Emin Gördegir, işletmesine kuracağı güneş enerjisi sistemi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 1 milyon 201 bin 995 liralık hibe destek aldı.

Gördegir, üretimde güneş enerjisinden istifade etmek için Bakanlığın Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'na başvuru yaptı.

Başvurusu kabul edilen Gördegir, 2 milyon 403 bin 990 lira bütçeli proje için yüzde 50 hibe destek almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde hibe destek verilecek üretici Gördegir ile sözleşme imzalandı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllardır uygulanan Kırsal Kalkınmayı Destek Programı kapsamında kültür mantarı üreticisi Mehmet Emin Gördegir ile hibe sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Girişimci Gördegir'in 2016 yılında tesis yatırımları için de 500 bin lira destek aldığını ifade eden Aydın, bugün de hazırladığı güneş enerjisi sistemi projesi kapsamında yüzde 50 hibe destek almaya hak kazandığını belirtti.

Aydın, üreticinin bu sayede tesisine güneş enerjisi sistemi kuracağını anlatarak, "Böylece enerji maliyetini minimize ederek karlarını arttıracaklar. Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli yatırımcıların ve üreticilerin yanında." dedi.

Üretici Mehmet Emin Gördegir de tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla başvuru yaptığını belirterek, aldığı destekle en kısa sürede güneş enerjisi sistemini kuracağını ifade etti.

Gördegir, enerji maliyetinin ciddi oranda azalacağını, daha ucuza daha kaliteli ürün üretmeye başlayacaklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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