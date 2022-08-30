Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelek sunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Müslümcan Çiloğlan, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, İlçe Jandarma Komutanlığında Astsubay Çavuş Aynur Ceylan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Kaymakam Öztaş daha sonra tebrikleri kabul etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.