Kozluk'ta 585 çocuk "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle yüzme öğrendi

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BATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde 585 çocuk yüzme öğrendi.

Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yaz döneminde Kozluk yarı olimpik yüzme havuzunda 585 çocuğa iki ay boyunca eğitim verildi.



Yüzme antrenörü İdris Sermet, yaz döneminde haftanın 2 günü çocukların kursa katıldığını ifade ederek, "Çocuklar ortalama 16 derste yüzme öğrenmekteler. Çocuklarımız burada ilk olarak temel eğitim görüyor. Ayak çırpma, nefes egzersizi, suda durma, su korkusunu atma aktiviteleri yapıyoruz. Ortalama 8- 9 ders sürecinde çocuklar suyun yüzeyinde durmaya başlıyor." dedi.



Eğitimlerin son haftasına girdiklerini dile getiren Sermet, çocukların yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.











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