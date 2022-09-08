Batman'da okullara 1 milyon 46 bin kaynak kitap dağıtılıyor

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BATMAN (AA) - Batman'da, 1 milyon 46 bin kaynak kitabın okullara dağıtımına başlandı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için basılan ücretsiz kaynak kitapların dağıtımına Batman'da da başladı.

170 bin öğrenci bulunan Batman'da 1 milyon 46 bin kaynak kitap 12 Eylül'de çalan ilk ders ziliyle birlikte öğrencilerin masasında olacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AA muhabirine, bakanlığın ilk kez bu yıl yardımcı kaynak kitaplarını ücretsiz olarak eğitim öğretim yılı başı itibariyle ders kitaplarıyla birlikte dağıttığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl sadece 12 sınıflara dağıtılan kaynak kitapların yeni eğitim öğretim sezonunda 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere verileceğini aktaran Kurtaran, "Çocuklarımız okullarına geldiklerinde sınıflarına girdiklerinde kaynak kitaplarımızı ve ders kitaplarını masalarının üzerinde hazır görecekler." dedi.

Kurtaran, öğrencilerin kaynak kitaplardan istifade etmesi için velilerin de çocuklarını takip etmelerini istedi.

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