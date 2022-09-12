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Batman'da huzura kavuşan Sason Kanyonu'nda doğa yürüyüşü

AA

Batman'da huzura kavuşan Sason Kanyonu'nda doğa yürüyüşü

BATMAN (AA) - Batman'daki Sason Kanyonu kavuştuğu huzurla doğaseverleri ağırlıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün (DİDOSK) organizesiyle bir araya gelen dağcılar ve bölge illerindeki farklı meslek gruplarından 105 doğasever Sason ilçesindeki kanyonda 6 saat süren yürüyüş gerçekleştirdi.

DİDOSK Yönetim Kurulu üyesi Eray Karahan, AA muhabirine, yürüyüş yaptıkları parkurun bölgenin en güzel kanyonlarından biri olduğunu belirterek, bu alanın turizme kazandırılmasını beklediklerini söyledi.

Keyifli ve güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Karahan, Sason Kaymakamı Murat Mete'ye misafirperverliği için teşekkür ettiklerini belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve DİDOSK Yönetim Kurulu üyesi Yeliz Çuban da kanyonu çok beğendiklerini yeni bir parkurda yürüyüş yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

DİDOSK Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Akkuş ise kanyonda yürürken bazı doğaseverlerin zorlandığını anlatarak, iyi bir motivasyonla devam ederek yürüyüşü tamamladıklarını aktardı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Adnan Ceviz, doğada sportif amaçlı yürüyüş yapmak isteyenlere bu kanyonu önerdiğini belirterek, tüm doğaseverleri bu kanyona davet ettiğini söyledi.

Doğasever Ali Demir de bu yürüyüşle Batman'daki saklı doğal bir güzelliği daha görme fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Herkesi buraları keşfetmeye bekliyoruz. İnsanların doğayı korumaları ve gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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