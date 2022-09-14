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Batman'da "İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi"nde yıkım çalışması sürüyor

AA

Batman'da "İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi"nde yıkım çalışması sürüyor

BATMAN (AA) - Batman'da "İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi" kapsamında yıkım çalışması devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ile "İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında Karşıyaka Mahallesinde başlayan 1. etap yıkım çalışmasını inceledi.

Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün başladığı alanın geçmişte sel felaketinin yaşandığı, doğal afete maruz kalmış ve 11 vatandaşın hayatını kaybettiği bir alan olduğunu söyledi.

Projenin başladığı mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının yeniden dizayn edildiğini kaydeden Canalp, projenin birinci etap kamulaştırma maliyetinin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu bildirdi.

Batman'da kapsamlı bir imar çalışması yürüttüklerini anlatan Canalp, şöyle konuştu:

"Batman'ın havaalanı hariç tamamını kuşatan bir imar çalışmamız var. Batman merkezinin nüfusu şu anda 470 bin ama bizim yapmış olduğumuz imar çalışması 850 bin nüfusa hitap edebilecek bir çalışma. Bu çalışma Batman'ın gelecekte planlı bir şehir olarak büyümesini, insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir kent olmasını kapsıyor. Bu çalışma gelecekte Batman'ın caddeleri geniş, ferah, yeşil alanları çok, parklarıyla bahçeleriyle sosyal donatılarıyla insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir kent vizyonunu kapsıyor."

Milletvekili Özdemir de, kentte yıllarca kangren haline gelmiş ve 1960'lı yıllardan bu yana devam eden sorunun çözümü için ilk adımın atıldığını aktardı.

Özdemir, "Batman'da AK Parti iktidarında 20 yıllık süreçte biz bakanlıklarımızla birlikte her türlü projemizi hayata geçirdik." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan proje, Batman Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Projenin 1. etap 1. kısmında kamulaştırma çalışmaları devam ederken, anlaşma sağlanan yapıların yıkımı sürüyor.

Kamulaştırma işlemlerinin bitmesi ve dere kenarındaki yapıların yıkımının tamamlanmasıyla projenin uygulanmasına başlanacak.

Proje kapsamında belirlenen alanlarda 3 park, yürüyüş ve bisiklet yolları, geniş bulvarlar, yeni yapılacak devlet hastanesi için alternatif yollar, yeşil alan ve şehrin konut ihtiyacı için konut rezerv alanları oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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