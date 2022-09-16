Batman'da terör örgütünce katledilen 9 kişi anıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce Değirmendere Köprüsünde katledilen 9 kişi için anma programı düzenlendi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Değirmendere Köprüsü mevkisinde düzenlenen anma programına Kaymakam Ekrem Güngör, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Batıkan Atilla Avcı, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Turgay Şengül, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.



Kaymakam Güngör, bölücü terör örgütünün hain emellerine ulaşmak için karanlık yüzünü 30 yıl önce Değirmendere Köprüsünde bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Hain terör örgütünün saldırısıyla 9 masum vatandaşın şehit edildiğini kaydeden Güngör, "Kardeşlerimiz bu köprüde esareti değil şehadeti seçmiştir. Bu köprü vatanı, bayrağı ve şahadeti temsil ediyor. Terör ile mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Şehit olan kardeşlerimizin yeri mekanı cennet, makamları ali, yerleri peygamber efendimizin yanı olsun." dedi.



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