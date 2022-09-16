Batman'da 15 günde 292 asayiş olayı aydınlatıldı

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BATMAN (AA) - Batman'da 15 günde 292 asayiş olayının aydınlatıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla 1-15 Eylül'de hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlara ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Olaylara ilişkin şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 112 fişek, 3 av tüfeği, 25 gram uyuşturucu, kumarmatik makinesi, kumardan elde edilen 2 bin 805 lira, çalıntı cep telefonu, tabanca, 3 motosiklet ve 2 otomobil ele geçirildi.

Son 15 günde kentte 74 hırsızlık olayı meydana geldi, 54 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve yakalanan 32 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilenlere yönelik yapılan çalışmalarda da toplam 47 kişi yakalandı. 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 35 zanlı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 3 iş yeri kapatılırken, 4 kişiye kumar oynamaktan toplam 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

Kayıp olarak aranan 16 kişi bulundu.

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