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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vücut geliştirme bölge birincisi doktor Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

AA

Vücut geliştirme bölge birincisi doktor Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'da görev yapan ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca Ankara'da düzenlenen müsabakada bölge şampiyonu olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan İğdir, Türkiye şampiyonu olmak için sıkı çalışıyor.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan İğdir, 8 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta uzmanlık sınavına hazırlandığı dönemde sosyal aktivite olarak vücut geliştirme branşıyla ilgilendi.

Bir yandan mesleki kariyerini sürdüren, diğer yandan tutkuyla bağlandığı vücut geliştirme branşında hedef büyüten İğdir, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 10 Eylül'de Ankara'da düzenlenen Ankara Bölge Şampiyonası'na katıldı.

Rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olmayı başaran İğdir, 21-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.


- "Vücut geliştirme benim için büyük bir tutku haline geldi"

Malatyalı Op. Dr. Volkan İğdir, AA muhabirine, bir yıldır Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığını belirterek, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken başladığı vücut geliştirme sporunda son bir yıldır profesyonel olarak yarışmalara hazırlandığını söyledi.

İlk katıldığı müsabakada bölge şampiyonu olduğunu belirten İğdir, "Vücut geliştirme benim için büyük bir tutku haline geldi. Yaklaşık 8 yıldır haftanın neredeyse 6 günü idman yapmaya devam ediyorum." dedi.

İğdir, Türkiye Şampiyonası'nda da başarı elde edip Türkiye şampiyonu olmak istediğini ve nihai hedefinin de dünya şampiyonasında ülkesini gururla temsil etmek olduğunu dile getirdi.

İnsanlara sağlık konusunda destek olmak için hekimlik mesleğini severek ve mutlulukla yaptığını vurgulayan İğdir, gündüz hastanede görev yaptığını, akşam da bu sporu yaparak dinlendiğini söyledi.


- "İyi ki hekimim ve iyi ki bu sporla uğraşıyorum"

İğdir, "Hem mesleğim hem de hobim beni hayata çok daha sıkı bağlıyor. İyi ki hekimim ve iyi ki bu sporla uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

Vücut geliştirme sporunun irade gerektiren ve sabır isteyen zor bir branş olduğuna işaret eden İğdir, bu sporla ilgilenen kişinin beslenmesine ve günlük yaşamına da çok dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

"Fedakarlık yapmanız gerekiyor." diyen İğdir, "Ama aynanın karşısına geçtiğinizde, gördüğünüz tablo bütün bunlara değdiğini gösteriyor. En azından benim için öyle. Genç arkadaşlar sigara, alkol gibi alışkanlıklar yerine spor salonlarına gelip çok daha mutlu olabilir, yaşamdan çok daha keyif alabilir." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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