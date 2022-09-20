Batman'da "Öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor" projesinin protokolü imzalandı

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor" projesinin protokolü imzalandı.

Vali Konağında düzenlenen imza törenine, Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve akademisyenler katıldı.

Vali Canalp, törende yaptığı konuşmada, projenin daha önce Edirne'de uygulandığını, Batman Üniversitesi tarafından geçen yıl benzer bir proje yapıldığını belirterek, yeni proje ile daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Demir de projeye emek veren herkese teşekkür ederek, "Bu evlatlarımıza biz ulaştıkça, her birinin eline bir kalem ve kitap verdikçe inanın marjinal gruplara kaymayacak. Üniversite sınavına daha iyi hazırlanacak, KPSS'ye dört elle sarılacak. Çünkü karşısında canlı bir örnek görecek." dedi.

Daha sonra Vali Canalp ve Demir protokolü imzaladı.

Proje kapsamında 48 akademisyen 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya gelecek.

Proje ile Batman Üniversitesinde görevli akademisyenlerin ders kazanımlarına yönelik akademik bilgilerinin paylaşımı, öğrencilere rehberlik edilerek rol modellerin tanıtılması, tecrübelerin öğrencilerle paylaşılarak öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

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