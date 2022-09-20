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Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

BATMAN (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yer alan Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü ile 2 Ekim'de karşılaşacak Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol, haftanın üç günü taktik ve teknik ağırlıklı çalışıyor.

Kulüp Başkanı Nasreddin Kaya, yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta itibarıyla başladıklarını söyledi.

Yeni sezonda ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini aktaran Kaya, hedeflerine ulaşabilmek için haftanın üç günü yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Takım antrenörü Abdullah Bayram da 2022-2023 sezonunun 2 Ekim'de başlayacağını hatırlatarak, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Kondisyon anlamında yine iyiyiz. Tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Takım kaptan Ercan Yiğiz ise 14 yıldır basketbol oynadığını ve yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir tempoda geçtiğini vurgulayarak, "Lige iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz ligi en üst sırada bitirerek Süper Lig'e yükselmek." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Nuri Rökön ise 2008'den bu yana basketbol oynadığını belirterek, yeni sezona iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin Süper Lig olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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