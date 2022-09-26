Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde eylül ayında evlerin önüne kurulan kazanlarda kaynatılan
buğdaydan bulgur yapılıyor
Çukur Çeşme Mahallesi'nde bulgur yapan vatandaşlardan Ahmet Özsunar, her yıl buğdayı kaynatarak yaptığı bulguru sattığını söyledi.
Özsunar, "Buğday önce yıkanıyor, sonra kazanlarda kaynatılıyor. Kuruması için damlarda bekletiliyor. Damda kuruyan buğday değirmende öğütülüp bulgur haline getiriliyor. İlçemizde ve köylerde her yıl bu mevsimde bulgur kazanları kuruluyor." dedi.
Öğütülen bulgurluk buğdaydan 3 çeşit yemeklik ürün aldıkları için vatandaşların daha fazla rağbet gösterdiğini anlatan Özsunar, imece usulü bulgur hazırladıklarını belirtti.