Batman'da "Öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor" projesi

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine ders verdi.



Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen proje kapsamında İluh Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda Demir, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Demir, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.



Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilk dersi verdiklerini kaydederek, öğrencilere tecrübelerini aktarmanın onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi.



Projede öğrencilerde bir rol model oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, "Gençlerimize Batman'da doğmuş büyümüş, kendileri gibi benzer tecrübeleri yaşamış kişilerin, ağabeylerinin, ablalarının üniversitelerde öğretim üyesi olabildiğini görmeleri sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında gönüllü akademisyenlerin 8 ay boyunca Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği ortaokul ve liselerde öğrencilerle bir araya geleceğini aktaran Demir, tecrübelerin öğrencilere aktaracağını anlattı.







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