"Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesince, "Uluslararası Batman Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Batman merkez kampüsünde düzenlenecek sempozyum, 28-30 eylül arasında yaklaşık 70 akademisyenin katılımıyla yapılacak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 70 akademisyenin katılacağını söyledi.

Sempozyuma katılacak akademisyenlerin alanında uzman, Batman üzerine çalışmalar yapan kişiler olduğunu belirten Demir, "Batman'ı bu anlamda sadece ulusal değil uluslararası alanda, sadece akademide değil dijital platformların tüm aşamalarında tanıtmaya, Batmanlıları anlatmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sempozyum sonucunda elde edilecek veriler ile Batman'a gelecek turist sayısında ve Batman Üniversitesini tercih edecek öğrenci sayısında artış olacağına inandıklarını aktaran Demir, sempozyum ile Batman'ı her yönüyle tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Demir, "Batman'ı, gastronomisi, fikir insanları, coğrafyası, yeraltı zenginlikleri, yöresel ürünleri gibi çok geniş bir perspektifte, çok farklı alanlarda masaya yatıracak ve kadim toprakların modern şehri Batman'ı uluslararası platformlarda tanıtacağız." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.