Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik düzenlenen, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, 1 polis ve kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Polis Eşleri Derneği tarafından Batman Polisevi bahçesinde düzenlenen kermesin açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Dün akşam Mersin'de alçakça bir saldırı yapıldı. 1 şehidimiz, yaralılarımız var. Teşkilatımızın başı sağolsun." dedi.

Polis Eşleri Derneği tarafından şehit, gazi ve ekonomik imkanı olmayan, üniversitede okuyan polis çocuklarına katkı amacıyla kermes düzenlediklerini belirten Kıraç, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Kermese Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve eşleri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.