BATMAN (AA) - Batman Üniversitesince, düzenlenen "Uluslararası Batman Sempozyumu" başladı.

Merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe türküler ile devam eden sempozyumda, Batman Üniversitesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Ekrem Canalp, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun kentin stratejik planının hazırlanmasına zemin hazırladığını söyledi.

Batman'ın çalışma hayatı ve kalkınma düzeyi açısından iller sıralamasında gerilerde olduğun belirten Canalp, şöyle konuştu:

"2015 yılında TÜİK Türkiye'de bir endeks değerini açıkladı. Şehirlerin yetişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini anlatan ve şehirde yaşayan insanların da o şehirden memnuniyet düzeyini de anlatan illerin yaşam endeksiydi. Bu endeksin genel sıralaması yapıldığı zaman Batman 81 vilayet içerisinde 77. sıradadır. En önemli alanlardan biri olan çalışma hayatı söz konusu olduğu zaman Batman'ın sıralaması 81 vilayetin içerisinde 81'dir. Eğer yapmamız gereken acı bir tespit varsa başlangıç noktasının da mutlaka bu acı tespitlerden başlamak olduğuna içtenlikle inanıyorum."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de sempozyumun amacının Batman'ın dününü, bugününün ve yarınının akademik olarak ele alınması olduğunu kaydetti.

Bu sayede Batman'a ait köklü tarihi, coğrafi, sanatsal, ekonomik, dini, sosyal, kültürel ve folklorik değerleri ortaya çıkarılacağını aktaran Demir, sempozyum ile yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde kentin sorunlarına ve gelişimine rasyonel çözümler üretmek ve bu çalışmaları karar verme makamında olan yöneticilere örnek olmasını istediklerini anlattı.

3 gün sürecek sempozyumun açılışına, kamu kurum ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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