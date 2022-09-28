"Uluslararası Batman Sempozyumu" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uluslararası Batman Sempozyumu" başladı

AA

"Uluslararası Batman Sempozyumu" başladı

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesince, düzenlenen "Uluslararası Batman Sempozyumu" başladı.

Merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe türküler ile devam eden sempozyumda, Batman Üniversitesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Ekrem Canalp, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun kentin stratejik planının hazırlanmasına zemin hazırladığını söyledi.

Batman'ın çalışma hayatı ve kalkınma düzeyi açısından iller sıralamasında gerilerde olduğun belirten Canalp, şöyle konuştu:

"2015 yılında TÜİK Türkiye'de bir endeks değerini açıkladı. Şehirlerin yetişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini anlatan ve şehirde yaşayan insanların da o şehirden memnuniyet düzeyini de anlatan illerin yaşam endeksiydi. Bu endeksin genel sıralaması yapıldığı zaman Batman 81 vilayet içerisinde 77. sıradadır. En önemli alanlardan biri olan çalışma hayatı söz konusu olduğu zaman Batman'ın sıralaması 81 vilayetin içerisinde 81'dir. Eğer yapmamız gereken acı bir tespit varsa başlangıç noktasının da mutlaka bu acı tespitlerden başlamak olduğuna içtenlikle inanıyorum."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de sempozyumun amacının Batman'ın dününü, bugününün ve yarınının akademik olarak ele alınması olduğunu kaydetti.

Bu sayede Batman'a ait köklü tarihi, coğrafi, sanatsal, ekonomik, dini, sosyal, kültürel ve folklorik değerleri ortaya çıkarılacağını aktaran Demir, sempozyum ile yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde kentin sorunlarına ve gelişimine rasyonel çözümler üretmek ve bu çalışmaları karar verme makamında olan yöneticilere örnek olmasını istediklerini anlattı.

3 gün sürecek sempozyumun açılışına, kamu kurum ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman´da günde 5 bin kişinin sessizce faydalandığı bina
YEREL HABERLER Batman´da günde 5 bin kişinin sessizce faydalandığı ...
Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan ...
Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç, Mersin'deki terör saldırısını kınadı
YEREL HABERLER Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç, Mersin'deki terör ...
"Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek
YEREL HABERLER "Uluslararası Batman Sempozyumu" düzenlenecek
Batman'da "Öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor" projesi
YEREL HABERLER Batman'da "Öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor" ...
Batman'da 7 kilo 82 gram eroin, 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 7 kilo 82 gram eroin, 3 kilo 100 gram skunk ...
Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu
YEREL HABERLER Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.