Batman'da drama yöntemi ile İngilizce eğitimi alan 19 çocuk sertifika aldı

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen drama tekniğiyle İngilizce kursunu tamamlayan 19 çocuğa sertifika verildi.

Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ve aileler katıldı.

6 aylık drama yöntemi ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Başaran'dan İngilizce eğitimi alan çocuklar hazırladıkları gösterimi sundu.

Daha sonra kursu tamamlayan 19 çocuğa sertifikaları verildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yaptığı konuşmada, 7-13 yaş aralığındaki 19 çocuğun drama yöntemiyle İngilizce eğitimi aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Drama ve oyun ile çocukların vakit geçirecekleri, akranlarıyla eğlenceli bir zaman diliminde öğrenmelerine olanak sağlayan bir uygulamayı gerçekleştirdik. Bu yıl da yeniden tekrarını uygulamak istiyoruz. 19 evladımız, yarının gençleri şimdiden yabancı dilleri öğrenmelerine vesile olmanın kıvancını yaşıyoruz."

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