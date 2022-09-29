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Gercüş'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

AA

Gercüş'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Gercüş ilçesinde etkinlik yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi Ziya Gökalp Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz ve Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yaya geçindeki çizgileri sembolik olarak kırmızıya boyadı.

Ersöz, yaya önceliğini önemsediklerini belirterek, projenin farkındalık oluşturmak için uygulandığını ifade etti.

Yayalara öncelik vermenin medeniyetin gereği olduğunu dile getiren Ersöz, herkesi bu konuda hassas davranmaya davet etti.

Daha sonra durdurulan araçların sürücülerinden yaya geçitlerinde duyarlı olmaları istendi. Belediye Başkanı Günaydın öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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