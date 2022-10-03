Batman'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Esentepe köprülü kavşak çıkışında Sami Yıldız (45) yönetimindeki plakasız motosiklet, Cihan Şen'in kullandığı 72 AG 410 plakalı otomobile çarparak, yola savruldu. Arkadan gelen Şehmus Önal'ın kullandığı 52 ABU 898 plakalı otomobil de motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Mevlüt Dönen yaralandı.

Dönen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.



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