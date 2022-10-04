Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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BATMAN (AA) - Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Batman kent merkezi ile Kozluk, Sason ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hüseyin A, Nizam A, Fırat B, İdris Y, Adil K, Şafi A, Sertaç A, İdris D, İbrahim O. ve Sadullah K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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