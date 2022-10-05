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Sason'da güvenlik korucularına yönelik eğitim

AA

Sason'da güvenlik korucularına yönelik eğitim

BATMAN (AA) - Sason ilçesinde güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Sason Spor Salonunda verilen eğitime 800 güvenlik korucusu katıldı.

Sason kaymakamı Murat Mete, programda yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının her türlü alanda görev yaptığını söyledi.

Güvenlik korucularının düzen ve asayişi sağlamak, vatanın bölünmez bütünlüğüne halel getirmemek üzere kurallara, mevzuata uygun, üstün gayretle görev yapan kişiler olduğunu dile getiren Mete, "Jandarmanın bir parçası olarak vatanın bekçisi olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir de koruculuk sisteminin bölgede vatandaşların güvenliğini sağlamak için tasarlandığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada güvenlik korucularımız artık terörle mücadele ve asayişin sağlanmasında her alanda görev yapan bir güvenlik birimi haline gelmiştir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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