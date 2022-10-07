Batman'da 1,5 milyon şabut balığı göl ve çaya bırakıldı

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BATMAN (AA) - Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında 1,5 milyon yavru şabut balığı baraj gölü ve çaya bırakıldı

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü baraj gölünde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Reşat Çiftçi, Batman'da dört farklı noktada 1,5 milyon şabut balığının suyla buluştuğunu belirtti.



"Şanlıurfa Atatürk Su Ürünleri Üretim İstasyonunda ilimize tahsis edilen toplam 1,5 milyon şabut balığını Ilısu Barajı, Batman Çayı, Hasankeyf ve Beşiri bölgelerinde su kaynaklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullanan Çiftçi, projeyle iç sulardaki balık çeşitliliğin artırılması ve ekosistemin korunmasının amaçlandığını anlattı.

Projenin özellikle balıklandırma ile beraber amatör balıkçıların sportif balıkçılık faaliyetleri için de katkı sağlayacağına işaret eden Çiftçi, projenin kente ekonomik anlamda da katkı sunacağını aktardı.



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