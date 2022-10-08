Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı

BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.
Yatılı Bölge Ortaokulunda konferans salonunda gerçekleşen programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler, şiirler seslendirildi.
Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Programda, Kaymakam Muhammet Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı ve öğretmenler yer aldı.