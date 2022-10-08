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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da "Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali" başladı

AA

Batman'da "Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali" başladı

BATMAN (AA) - Batman Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali" başladı.

Vali Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamlığı koordinasyonunda, Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İI Müdürlüğü, Spor Toto ve Türkiye Kano Federasyonu'nun katkılarıyla Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festivalin açılışında, Hasankeyf denildiği zaman akla tarih, kültür ve medeniyetin geldiğini, tarihi, kültürü ve medeniyeti ilçe için bir avantaja dönüştürmek istediklerini söyledi.

İlkini gerçekleştirdikleri festivalin hedefledikleri turizmi geliştirme amacına hizmet ettiğini belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Sadece tarih ve kültür değil aynı zamanda turizmini geliştirebilecek ve kalkındırabilecek ne varsa bunların hepsini de faaliyete koyma gibi bir önceliğimiz var. Bunları yaparken elimizdeki avantaj neyse onu da kullanmak zorundayız. Ilısu Barajı bu avantajlardan biri olabilir. Bu barajı bugünkü kano festivali örneğinde olduğu gibi değişik su sporları aktiviteleri için de kullanabiliriz. Turizm ile sporu birleştirebiliriz. Turizm ve sporu birleştiren aktiviteler Hasankeyf'in gelişimi, kalkınması ve turizm için son derece kıymetli olabilir."

Kaymakam Şenol Öztürk de ilçenin, devletin olağanüstü yatırımları ile büyük değişim ve dönüşüme imza attığını aktardı.

Hasankeyf'in bazı kesimlerin haksız propagandalarına rağmen hala Güneydoğu'nun en önemli destinasyonu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Öztürk, "Festivalde yüzü aşkın profesyonel sporcularımızı ilçemizde ağırlıyoruz. Pandemi dönemi dahil olmak üzere son 2 yılda Hasankeyf'te altıncı festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu şehir gastronomi, kültür turizmi ve su sporlarıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası yarışları yapıldı. Hasankeyf'e özgü lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, yurt içi ve yurt dışından tur operatörleri Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turuna katıldı.

Katılımcılar Hasankeyf Müzesi başta olmak üzere, Zeynel Bey Türbesi ve Arkeopark alanını gezdi, flyboard, jet ski ve parasailing gösterilerini izledi.

Resim sergisi ve yerel sanatçıların konseriyle devam edecek festivalde, yarın Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonasının finali yapılacak.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, kurum amirleri, yerli ve yabancı tur operatörleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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