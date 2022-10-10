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Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı yapıldı

AA

Batman Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı yapıldı

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

Kültür Mahallesinde yapımı tamamlanan ek hizmet binasının açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yeni binanın kente hayırlı olmasını diledi.

Canalp, "Buradaki ek hizmet binası teşkilatımızın hizmet kapasitesinin artırılmasında, Batmanlılara çok daha etkili güvenlik hizmetinin verilmesinde önemli imkanlardan biri haline gelmiş durumda. Batman ve emniyetimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da yaklaşık bir yıl önce belediyenin Atatürk Parkı'nın genişletilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için emniyetin çocuk şubesi ve lojman binasını kendilerinden talep ettiğini anlatarak, buna karşılık da emniyet teşkilatına belediye tarafından ek hizmet binasının yapıldığını söyledi.

Kıraç, "Çok isabetli bir karar oldu. Hem Atatürk Parkı genişledi ve insanlar orada rahat bir nefes alıyor hem biz de buraya bir kaç şube ilave ederek vatandaşımıza hizmet etme noktasında çok daha rahat ve güzel bir ortamda çalışacağız. Belediyemize teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler sunmak için bu bir başlangıç olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ek hizmet binasının açılışı yapıldı.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Müftüsü Nihat Kök ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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