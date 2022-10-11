Kozluk'ta 750 bin yavru şabut ve sazan Garzan Çayına bırakıldı

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BATMAN (AA) - Kozluk ilçesinde 750 bin yavru şabut ve sazan Garzan Çayına bırakıldı.

Garzan Çayı kenarında düzenlenen programa Kaymakam Eyüp Güngör, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, muhtarlar ve çocuklar katıldı.



Kaymakam Güngör, yüksek kesimlerinden doğan serin ve berrak suyun canlıların yaşamına uygun olduğunu belirterek, "Suya bırakılan balıkların gelişimlerini tamamlayabilmeleri için 2 yıl süresince avlanmama konusunda yöre sakinlerimizin hassasiyet göstermeleri gerekiyor." dedi.

Sağlam da balıklandırma çalışmalarına devam edeceklerini kaydederek, kaçak avcılıkla da mücadele edeceklerini belirtti.



Daha sonra yavru şabut ve sazanlar çaya bırakıldı.



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