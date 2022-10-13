Batman'da Patent, Marka ve Coğrafi İşaret Konferansı düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman'da Patent, Marka ve Coğrafi İşaret Konferansı gerçekleştirildi.



Batman Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Batman Üniversitesi merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen konferansta, patent, marka ve coğrafi işaret çalışmalarının önemi, başvuru süreçleri gibi konularda bilgi verildi.

Türk Patent Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca, konferansın açılışında, patent, marka, tasarım konularının Türkiye'de yeni gelişen ve şekillenen bir bilinç olduğunu söyledi.

Halen patent ve marka ayrımının yapılamadığına dikkat çeken Koca, "Markanın, patentin, tasarımın, coğrafi işaretin ne kadar önemli olduğunu bu eğitimi alan insanlar daha fazla farkına varıyor." dedi.

Batman'ın sınai mülkiyet hakları denilen patent, marka, tasarım ve ilgili tescil sayılarının çok geriden gelip ileri bir noktaya ulaştığını aktaran Koca, Batman'ın 2001 verilerine göre marka başvurularında Türkiye'de 40, patent başvurularında 41, faydalı model başvurularında 39, tasarım başvurularında 71. sırada yer aldığını bildirdi.



Koca, Batman'da sadece 2 tescilli coğrafi işaret bulunduğunu, bunların da Sason çileği ve Batman Şam böreği olduğunu aktardı.

Batman'ın Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ifade eden Koca, "Şu anda Batman 40. sırada değil ilk 20'de olması gerekir. Bölgede coğrafi işaret alabilecek çok daha fazla ürün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, DİKA Batman Ofis Sorumlusu İbrahim Erin, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Davut Başaran, girişimciler, şirket ve firma yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

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