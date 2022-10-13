Batman 5. Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını kitapseverlere açacak

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BATMAN (AA) - Batman'da 5'incisi düzenlenen kitap fuarı, 14 Ekim'de açılacak.

Valilik ve belediye tarafından valilik önünde düzenlenecek, 10 gün sürecek fuar edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda kişiyi kentte buluşturacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yayınevleri ile edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda tanınmış yazarın fuara katılacağını söyledi.

İnsanlık tarihinin en değerli hazinesinin bilgi olduğunu ifade eden Canalp, "İnsan için her sayfa değerli bir hazinedir. Bir hesap yaptık. Yayınevlerinin fuarda sergileyeceği binlerce farklı kitabın sayfa sayısı toplamda 5 milyonu aşıyor. Fuardaki hazinenin büyüklüğünü göstermek için mottomuzu 'Batman'da açılan 5 milyon sayfa' olarak belirledik. Gelin ve bir sayfa da siz açın." dedi.



Canalp, Batman'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, gençlerin kitapla buluşmasını daha yüksek seviyelere taşımayı önemsediklerini belirtti.



Kitap fuarının buna katkı sağladığına işaret eden Canalp, "Öğrencilerimizi mektupla fuara davet ettik ve fuara gelebilmeleri için otobüslerimizle ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz. Yazarları ve yayınevlerini Batman'a getirmekle kalmıyor, Batman'ı da kitap fuarına getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Canalp, ücretsiz kitap alabilmeleri için öğrencilere dağıtılan hediye çeki uygulamasının bu yıl da devam edeceğini anlatarak, geçen yıl 800 bin liralık hediye çeki dağıtıldığını, bu yıl 1 milyon 200 bin lira değerinde 30 ve 40 bin liralık hediye çeki dağıtılacağını belirtti.



Öğrencilerin bu çeklerle fuarda beğendiği kitabı alabileceğini dile getiren Canalp, "Evlatlarımızın geleceği ve modern imkanlardan faydalanabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onların üzerine düşen tek şey, okumak." diye konuştu.







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