Batman'da eğitim verilen arı yetiştiricilerine sertifika verildi

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BATMAN (AA) - Kozluk ilçesinde organik arı yetiştiriciliği eğitimini alan 46 kursiyere sertifika verildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Arıcılar El Ele Organik Arı Ürünleri Üretiyor Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeyle 30 yetiştiriciye 600 arılı organik kovan ve 600 ana arı dağıtıldı.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kozluk Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle ilçedeki arı yetiştiricilerine organik arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan yetiştiricilere Kaymakam Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çetin Doyar tarafından sertifikaları verildi.​​​​​​​​​​​​​​







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