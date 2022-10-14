Batman'da 5. Kitap Fuarı kapılarını kitap severlere açtı

BATMAN (AA) - Batman'da Valilik ve belediye iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen kitap fuarı açıldı.

Valilik önünde düzenlenen ve 150'yi aşkın yayınevi katıldığı fuarın açılışında bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batmanlıların en çok sevdiği etkinliklerden biri olan okuma etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Canalp, Batmanlıların bu aşkına ve şevkine en iyi şekilde cevap vermek için kitap fuarını en renkli şekilde yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Canalp, şöyle dedi:

"Buraya gelen çok saygıdeğer yayınevlerimiz, çok saygı değer yazarlarımız sadece kitaplarını imzalamaya gelmiyorlar. Gençlerimize ve çocuklarımıza aynı zamanda birer vizyon bahsetmeye geliyorlar. Dolayısıyla onlardan faydamız da en maksimum seviyede gerçekleşmiş olacak. Bu etkiyi artırabilmek için ilçelerimizden ücretsiz otobüs severleri düzenledik. 200 bin öğrencimize davetiye ulaştırdık."

Öğrencilere geçen sene verilmek üzere 800 bin lira değerinde kitap hediye çekleri oluşturduklarını anımsatan Vali Canalp, bu senede öğrencilere 1 milyon 200 bin liralık kitap çeki verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin kitapla olan aşklarını daha da pekiştirmeye çalışacaklarını ifade eden Canalp, "Burada davet etmiş olduğumuz yayınevlerinin bizlerle buluşturdukları kitapların toplam sayfa sayısı 5 milyon adet. Dolayısıyla Batmanlılara 5 milyon sayfalık bir ufuk açılmış oluyor. Biz de diyoruz ki bir sayfada siz açın ve bu fuarı siz de şereflendirin." diye konuştu.

Daha sonra Vali Canalp ve diğer protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapıldı.

Vali Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, stantları gezdi.

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