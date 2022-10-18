Batman'da "Geleneksel El Sanatları Günleri" etkinliği düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da "Geleneksel El Sanatları Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.



Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen "Batman Geleneksel El Sanatları Günleri'' etkinliğinin açılışı Atatürk Parkında törenle yapıldı.



Etkinlikte, aile Destek Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), İl Ve İlçe Halk Eğitimi Merkezleri ile Batman Belediyesi Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları (BİL-MEK) kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri kurulan stantlarda sergileniyor.

Stantları gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, birbirinden güzel eserlerin etkinlik kapsamında sergilendiğini söyledi.

El sanatlarının yaşatılabilmesi için talebin mutlaka olması gerektiğini belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Talebi oluşturmamız gerekiyor ki bir taraftan var olan ustalar bir yandan da yeni çıraklar bu işi yapmak için istekli ve gönüllü olsun. Bu sanatların yaşatılması için ihtiyaç duyduğumuz iki ana alandan biri arzdır. Dolayısıyla arz ve üretim kısmını biz bir şekilde kendimiz teşvik edip destekliyoruz. Talep kısmını da bu fuarlarla kurabilirsek bu eserlerin geleceğe taşınmasına vesile olacağız."

Kooperatiflere ve el sanatlarıyla uğraşan insanlara pazarlama konusunda destek olacaklarını aktaran Canalp, özellikle kaliteli ürünlerin pazarlanması noktasında devam eden projelerin bulunduğunu, bu proje çerçevesinde geleneksel el ürünlerini de yoğun şekilde ulusal pazarlar, marketler ve mağazalar eliyle pazara sunulması noktasında adım atacaklarını bildirdi.



Etkinlik, 2 gün sürecek.



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