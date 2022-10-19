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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

AA

Batman'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

BATMAN (AA) - Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, Çamlıtepe Mahallesi muhtarı Şahin Demir tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Batman Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Masum Padir, muhtarlığın, fedakarlık ve aidiyet gerektiren zor bir görev olduğunu söyledi.

Padir, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Kurulduğu günden bu güne kadar, mesai mefhumu gözetmeksizin halkına hizmet etmekten asla geri kalmamışlardır. Bu nedenle bizler, her zaman köyüne ve mahallesine fiziki hizmetlerin yanı sıra, sakinlerimizin her türlü bireysel sorun ve dertleriyle hemhal olmuş kimseleriz. Dolayısıyla bizler konumlarımız itibariyle, mahalle ve köylerimizin dili, kulağı, gözü ve şefkat eliyiz."

Törenin ardından Vali Ekrem Canalp, muhtarları makamında kabul etti.

Daha sonra muhtarlar onuruna Polis Evi'nde yemek verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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