Batman 5. Kitap Fuarı ilgi görüyor

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BATMAN (AA) - Batman 5. Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.



Batman Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz, AA muhabirine, geçen hafta açılışını gerçekleştirdikleri fuarın her yaştan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

153 yayınevinin olduğu fuarın bir haftada yaklaşık 180 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini bildiren Gürbüz, kitapseverlerin bu şekilde fuara ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Gürbüz, şöyle konuştu:



"Fuar kapsamında yaklaşık 60 yazarımız şehrimize teşrif ediyor. Bu yazarlardan 20'si kitap fuarında söyleşi yaptı. Geriye kalan 40 yazarımız ise okullarda okur yazar buluşmaları kapsamında öğrencilerle buluştu. Bu yazarların kitapları önceden alınıp öğrencilerimize dağıtıldı. Çocuklarımız bu kitapları okuduktan sonra yazarlarımızla buluşup kitap üzerinde istişare yaptı."

Fuarda tiyatro etkinliğinin de yapıldığını ifade eden Gürbüz, okullardan fuara gelen öğrencilerin taşımacılığını belediyenin üstlendiğini aktardı.

Okullardan gelen öğrencilerin istedikleri kitabı alabilmesi için 30 liralık kupon verdiklerini kaydeden Gürbüz, 40 bin adet olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin liralık hediye çeki dağıttıklarını belirtti.

Kitap fuarının Batman'ın en prestijli etkinliği haline geldiğini dile getiren Gürbüz, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'a kitap fuarına verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.



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