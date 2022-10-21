Batman'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4'ü ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Diyarbakır firmasına ait 21 AAK 73 plakalı yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde 21 BC 682 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.