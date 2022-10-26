CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Batman'da ziyaretlerde bulundu

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BATMAN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Nazlıaka, CHP İl Başkanlığında, partisine katılım sağlayan bazı kadınlara rozet taktı. Nazlıaka daha sonra partisinin il binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden birinin, kadınların siyasi haklarına kavuşması olduğunu söyledi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 89 yıl önce bugün Köy Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Böylece, kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme-seçilme hakkını kazandı. Başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere, eşitlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" ifadesini kullanan Nazlıaka, Türk kadınının birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Muhtarlığın, demokrasinin temel taşı olduğunu iyi bildiklerini dile getiren Nazlıaka, muhtarların, halkın derdini en iyi bilenlerden olduğunu kaydetti.

Bir otelde CHP Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Aile Destekleri Sigortası ve Yaşamhak" toplantısına katılan Nazlıaka, daha sonra esnafı ziyaret etti.

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