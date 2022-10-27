Batman'da terör operasyonunda HDP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı

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BATMAN (AA) - Batman'da terör operasyonunda HDP üyesi 3 kişi yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan F.S, M.S ve B.A gözaltına alındı.

HDP Gençlik Meclisi üyesi zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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